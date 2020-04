Xbox One S All-Digital Edition met drie games voor slechts 179 euro

Microsoft bracht eerder dit jaar de eerste Xbox zonder schijflade op de markt. De Xbox One S All-Digital Edition wordt naast de originele Xbox One S en de krachtigere Xbox One X verkocht. De adviesprijs van de console valt 70 euro lager uit in vergelijking met de Xbox One S, echter is de console nu voor een scherpe prijs beschikbaar. De Xbox One S All-Digital Edition kost momenteel namelijk slechts 179 euro bij de Bol.com. Ook beschikbaar bij Game Mania voor 179 euro.

De Xbox One S All-Digital Edition komt met drie games: Minecraft, Sea of Thieves en Fortnite met 2000 V-bucks. Voor de rest is de console qua hardware identiek aan de Xbox One S, die wel over een Blu-ray speler beschikt voor het gebruik van fysieke media, waaronder games en films (in 4k). Wil je direct toegang tot 100 volledige Xbox One-games, vergeet dan niet om een Xbox Game Pass-abonnement mee te bestellen.