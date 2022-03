Xbox Games with Gold/Game Pass Ultimate – april 2022: Another Sight, Hue en meer

Microsoft heeft bekendgemaakt welke titels er in april onder het Games with Gold-aanbod vallen. Xbox Live Gold- en Xbox Pass Ultimate-gebruikers kunnen op de Xbox One en Xbox Series X|S aan de slag in de steampunkwereld van Another Sight en ontgrendel een woord vol kleuren in het platformpuzzelspel Hue. Via Backward Compatibility worden de Xbox 360-titels Outpost Kaloki X en MX vs ATV Alive beschikbaar gemaakt.

Games with Gold – april 2022

Another Sight – beschikbaar van 1 tot en met 30 april

beschikbaar van 1 tot en met 30 april Hue – beschikbaar van 16 april tot en met 15 mei

beschikbaar van 16 april tot en met 15 mei Outpost Kaloki X – beschikbaar van 1 april tot en met 15 april

beschikbaar van 1 april tot en met 15 april MX vs ATV Alive – beschikbaar van 16 april tot en met 30 april

Another Sight

Wissel tussen twee personages – de onverschrokken tiener Kit en de mysterieuze roodharige kat Hodge – terwijl je het Victoriaanse Londen verkent in dit steampunk fantasy-platformavontuur. Met de nadruk op cultuur en karakter en vol historische cameo’s, richt Another Sight zich op de emotionele ontwikkeling van de relatie tussen de twee hoofdrolspelers terwijl ze op elkaar vertrouwen om de slim ontworpen levels te voltooien.

Hue

Ontgrendel een wereld van kleuren in deze prachtige platformpuzzelaar. Zoek in de grijze wereld naar je moeder die een onmogelijke kleur heeft gekregen door de breuk van het Annular Spectrum. Vind de scherven en laat obstakels verdwijnen om nieuwe paden en meer puzzels te onthullen. Hoe verder je komt, hoe meer kleuren je vrijspeelt en hoe moeilijker het wordt.

Outpost Kaloki X

Bouw je intergalactische tycoon-imperium. Als het leven je citroenen geeft, schiet dan de ruimte in en begin limonade te verkopen. En als je toch bezig bent, waarom voeg je dan geen speelhal, singles bar of wat je ondernemende grote tycoon hersenen maar kunnen verzinnen toe? Hou de aliens tevreden en hark het geld binnen.

MX vs ATV Alive

Bereid je voor op agressief racen op een groot aantal verschillende circuits. Voel de totale controle over je motor door deze naar je voorkeur aan te passen rijder met de Rider Reflex. Scheur door de modder, zand en sneeuw en versla de concurrentie.