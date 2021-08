Xbox Game Pass (Ultimate) in augustus 2021: Hades komt, GTA 5 en Final Fantasy 7 verdwijnen

Microsoft heeft deze week de nieuwe reeks titels aangekondigd die in augustus naar Xbox Game Pass komen. Sinds 5 augustus zijn Curse of the Dead Gods, Dodgeball Academia, Katamari Damacy Reroll en Lumines Remastered beschikbaar voor Windows 10, Xbox en Xbox Cloud Gaming. Daarnaast zijn Skate (Xbox) en Skate 3 (Xbox Cloud Gaming) toegevoegd, terwijl Starmancer als Game Preview voor Windows 10 is uitgebracht.

Tip → Zo krijg je 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (augustus 2021)

Op 12 augustus komt Art of Rally uit op Xbox Game Pass voor Windows, Xbox Cloud Gaming en Xbox, gevolgd door Hades op 13 augustus. Hades was een van de best beoordeelde games van 2020 en heeft een gemiddelde score van 93 op Metacritic (90 onder gebruikers). Tot op heden was de game alleen speelbaar op pc en Nintendo Switch.

De laatste game van het lijstje is Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition voor Windows 10. Deze versie van Microsoft Solitaire verschijnt op 17 augustus en is reclamevrij. Spelers kunnen kaarten met Xbox Game Pass-thema gebruiken als ze dat willen. Het bevat een verscheidenheid aan andere toeters en bellen voor spelers om ook te genieten, zoals uitdagingen, achievements en meer.

Eerder werd al bekendgemaakt dat 12 Minutes op 19 augustus naar Xbox Game Pass komt en Psychonauts 2 op 25 augustus. Helaas neemt Microsoft in augustus ook afscheid van een aantal games, waaronder Grand Theft Auto 5 (8 augustus) en Final Fantasy 7 (15 augustus).