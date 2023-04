Xbox Game Pass (Ultimate) april 2023: Ghostwire: Tokyo, NHL 23, Minecraft Legends en meer

Microsoft heeft bekendgemaakt welke titels binnenkort naar Xbox Game Pass (Ultimate) komen voor Xbox, Windows en Xbox Cloud Gaming. Daarnaast zal er afscheid worden genomen van zeven games.

Xbox Game Pass – april 2023

Iron Brigade

Op 6 april kun je Iron Brigade spelen op Xbox en Xbox Cloud Gaming. Sluit je aan bij The Mobile Trench Brigade en bescherm de mensheid tegen de kwaadaardige Monovision dreiging in deze Tower Defense Shooter van Double Fine Productions. Gebruik vuurkracht en verdediging om de oorlog in jouw voordeel te keren.

Ghostwire: Tokyo

Op 12 april is Ghostwire: Tokyo beschikbaar op Xbox, Windows en Xbox Cloud Gaming. Tokio wordt overspoeld door dodelijke bovennatuurlijke krachten en het is aan jou om met een krachtige spookachtige entiteit de duistere waarheid achter de verdwijning te ontrafelen en wraak te nemen tegen de occultist die de stad in chaos heeft gestort. De Spider’s Thread-update maakt onderdeel uit van deze release.

EA Sports NHL 23 (EA Play)

Op 13 april kunnen Game Pass Ultimate-leden het baanbrekende hockey beleven in EA Sports NHL 23 op Xbox. Pak je vrienden en speel het meest verbonden Chel ooit, met de toevoeging van damesspelers in Ultimate Team en cross-platform matchmaking.

Loop Hero

Met zijn betovering heeft de Lich de wereld in een oneindige lus gevangen en zijn inwoners in een eeuwige chaos gestort. Gebruik een groeiend deck van mystieke kaarten om vijanden, gebouwen en landschappen te plaatsen tijdens elke expeditielus van de dappere held. Beschikbaar voor Xbox en Windows.

Minecraft Legends

Op 18 april kun je Minecraft Legends spelen op Xbox, Windows en Xbox Cloud Gaming. De piglins bedreigen de Overworld en het is aan jou om allianties te sluiten met nieuwe vrienden en bekende mobs om vervolgens in epische gevechten de piglins te verslaan en het land te beschermen. Maar wees gewaarschuwd – ze vechten altijd terug.

Op 15 april verdwijnen de volgende titels: