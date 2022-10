Eerste beelden Xbox Game Pass-streamingapparaat Keystone

Er gaan al jarenlang geruchten over een streamingapparaat (Keystone) van Microsoft, maar de release lijkt niet ver meer weg te zijn. Xbox-topman Phil Spencer is namelijk begonnen met het teasen van het apparaat op Twitter.

Xbox-streamingapparaat Keystone

Het apparaat, codenaam Keystone, moet het mogelijk maken om Xbox-games te streamen naar televisies of monitoren zonder dat je daarvoor een Xbox Series X | S hoeft aan te schaffen. Op maandag deelde Spencer een foto van zijn kantoor, waarop onder andere een Vault Boy-beeldje is te zien om de 25e verjaardag van Fallout te vieren. We zien op de bovenste plank echter ook nog een onbekend wit apparaat, waarvan The Verge claimt dat dit het veelbesproken streamingapparaat is.

In de reacties is te zien dat het officiële Xbox-account ook met een knipoog op de foto heeft gereageerd. “Wat hebben we nu gezegd over oude prototypes op je plank leggen baas”. We weten nog niet exact wat er met Keystone gaat gebeuren, want in mei bevestigde Microsoft dat het apparaat in ontwikkeling is, maar dat het ontwikkelingsteam niet tevreden is en zijn heeft aanpak herzien.

Dit zijn volgens de laatste geruchten de mogelijkheden van Keystone:

Elke Xbox-controller kan worden gekoppeld

Draadloze toetsenbord- en muisondersteuning

Wi-Fi- en ethernet

Partychat

App-ondersteuning, waaronder HBO, Netflix en Disney+

De kans is groot dat de introductie van Keystone ook gepaard gaat met de introductie van een nieuwe functie. Momenteel is het namelijk alleen mogelijk om games uit de Xbox Game Pass-bibliotheek te streamen, echter heeft Microsoft al aangegeven dat het in de toekomst ook mogelijk moet worden om losse games aan te schaffen en deze te streamen. Deze functionaliteit zou eind 2022 beschikbaar moeten komen en dat sluit perfect aan bij deze teaser.

Spencer gebruikt zijn kantoor vaker om nieuwe producten te teasen. In november 2020 was bijvoorbeeld Xbox Series S nog te zien op een van zijn boekenplanken. Daarnaast werd vorig jaar een beeld van Kojima Productions gespot en dat bleek een verwijzing te zijn naar een exclusieve samenwerking dat in juni van dit jaar officieel werd bevestigd.