Xbox Game Pass in juli: Flight Simulator, Battlefield V, The Ascent en meer

Microsoft heeft de volgende reeks games aangekondigd die naar Xbox Game Pass (Ultimate) komen. Battlefield V (xCloud) en Cris Tales (Xbox, xCloud en Windows) zijn vanaf vandaag speelbaar, gevolgd door Atomicrops (Xbox, xCloud en Windows 10), Raji: Ancient Epic (Xbox, xCloud en Windows 1) en Last Stop (Xbox, xCloud en Windows 10) op 22 juli.

Op 26 juli komen Blinx: The Time Sweeper (Xbox en xCloud) en Crimson Skies: High Road to Revenge (Xbox en xCloud) naar Xbox Game Pass, terwijl Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X | S) vanaf 27 juli speelbaar is. De laatste titels verschijnen op 29 juli: Lethal League Blaze (Xbox, xCloud en Windows 10), Omno (Xbox, xCloud en Windows 10), Project Wingman (Windows 10) en The Ascent (Xbox, xCloud en Windows 10).

Helaas wordt er ook afscheid genomen van een aantal games. Vanaf 31 juli zijn de games It Lurks Below (Xbox en Windows 10), The Touryst (Xbox, xCloud en Windows 10), en UnderMine (Xbox, xCloud en Windows 10) niet langer beschikbaar.

Verder zijn er 14 Xbox Cloud Gaming-titels die touchcontrols hebben gekregen, waarmee het totaal op meer dan 80 uitkomt. De volgende games kunnen sinds vandaag zonder controller worden gespeeld: Cities: Skylines, Darkest Dungeon, Fable Anniversary, Fable II, Fable III, Fuzion Frenzy, Gonner2, Joy Ride Turbo, Outlast 2, Steep, The Bard’s Tale ARPG, The Bard’s Tale IV, The Bard’s Tale Trilogy en The Wild at Heart.