Xbox Game Pass in januari 2023: Persona 3, Persona 4 Golden en Monster Hunter Rise

Microsoft begint het jaar met de introductie van een aantal nieuwe titels van Japanse ontwikkelaars voor Xbox en PC Game Pass. Nog niet in het bezit van een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement? Lees hier hoe je drie jaar toegang krijgt voor slechts 99 euro.

Xbox Game Pass – januari 2023

Op 19 januari verschijnen Persona 3 Portable en Persona 4 Golden voor Xbox, Cloud en Windows. Persona 4 Golden belooft onvergetelijke avonturen, betekenisvolle banden en hartverwarmende ervaringen die samen met vrienden worden gedeeld. Een dag later is het tijd voor Monster Hunter Rise voor Xbox, Cloud en Windows. Deze actie-RPG speelt zich af in het op het Japanse folklore geïnspireerde land Kamura waar spelen samen moeten werken om angstaanjagende monsters te bestrijden, een breed scala aan uitrustingen te maken en te voorkomen dat de wereld in een ramp vervalt.

Persona 3 Portable op 18 januari 2023 (Xbox, Cloud en Windows)

Persona 4 Golden op 18 januari 2023 (Xbox, Cloud en Windows)

Monster Hunter Rise op 19 januari 2023 (Xbox, Cloud en Windows)

De volgende games zijn binnenkort niet meer beschikbaar via Xbox en PC Game Pass. Abonnees kunnen de onderstaande games aanschaffen met 20% korting om toch door te kunnen blijven spelen.