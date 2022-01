Xbox Game Pass in januari 2022: Mass Effect Legendary Edition, The Anacrusis, Spelunky 2 en meer

Microsoft heeft bekendgemaakt welke games er in januari aan de Xbox Game Pass-bibliotheek worden toegevoegd voor Xbox, xCloud en Windows. Vanaf vandaag zijn Gorogoa (Cloud, Xbox, Windows), Olija (Cloud, Xbox, Windows) en The Pedestrian (Cloud, Xbox, Windows) beschikbaar. Op 6 januari komen Embr (Cloud, Xbox, Windows), Mass Effect: Legendary Edition (Xbox, Windows) en Outer Wilds (Cloud, Xbox, Windows) naar Game Pass. Het aanbod wordt op 13 januari uitgebreid met Spelunky 2 (Xbox, Windows) en The Anacrusis (Xbox, Windows Game Preview).

Er zullen niet alleen nieuwe games verschijnen, want op 10 januari verdwijnt PUBG: Battlegrounds. Je hoeft overigens niet lang te wachten om de game weer te kunnen spelen, aangezien PUBG op 12 januari free-to-play wordt. Op 15 januari wordt er daarnaast afscheid genomen van Desperados III (Cloud, Xbox, Windows), Ghost of a Tale (Windows), Kingdom Hearts III (Xbox), Mount & Blade: Warband (Cloud, Xbox, Windows), Pandemic (Xbox, Windows) en Yiik: A Postmodern RPG (Windows).