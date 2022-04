Xbox Game Pass: deze games komen eind april naar Xbox, cloud en pc

Microsoft heeft bekendgemaakt welke games er in de laatste week van april naar Xbox Game Pass (Ultimate) en Xbox Cloud Gaming komen. Onder het aanbod bevinden zich titels die op de dag van release direct naar Game Pass komen, waaronder Research & Destroy en Bugsnax, hoewel de laatstgenoemde al sinds 2020 beschikbaar is voor de PS5.

Xbox Game Pass – april 2022

Vanaf vandaag zijn F1 2021 en Need for Speed Hot Pursuit Remastered speelbaar via de cloud. Ook is Turnip Boy Commits Tax Evasion beschikbaar gemaakt voor Xbox, cloud en pc. Op 26 april wordt de bibliotheek uitgebreid met 7 Days to Die (Xbox, cloud en pc) en Research & Destroy (Xbox en pc). Bugsnax (Xbox, cloud en pc) en Unsouled (Xbox en pc) volgen op 28 april. Microsoft neemt daarnaast binnenkort afscheid van Cricket 19, Outlast 2, Secret Neighbor en Streets of Rage 4.

Op Xbox Wire schrijft het bedrijf dat er ook een aantal Ubisoft-games naar de bibliotheek komen. In de komende twee maanden wordt Assassin’s Creed Origins toegevoegd aan de bibliotheek voor cloud, Xbox en pc via de Ubisoft Connect-app. Verder komt ook For Honor: Marching Fire Edition naar pc via Ubisoft Connect-app en een upgrade naar de Marching Fire Edition voor cloud en Xbox.