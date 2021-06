Xbox Game Pass-abonnees maken melding van Xbox Series X-upgrade via xCloud

Microsoft lijkt te zijn begonnen met de uitrol van Xbox Series X-serverblades voor zijn gamestreamingdienst xCloud. Verschillende xCloud-gebruikers maken melding van aanzienlijke prestatieverbeteringen en nieuwe opties.

xCloud met Xbox Series X

Tot op heden werd xCloud aangedreven door Xbox One S-hardware, maar Microsoft maakte bekend dat er een upgrade op de planning staat naar Xbox Series X-hardware. “We zijn nu in de laatste stadia van intern testen en we zullen de ervaring voor Xbox Game Pass Ultimate-leden in de komende weken upgraden,” zei Kareem Choudhry, hoofd van cloud gaming bij Microsoft, eerder deze maand.

it looks like xCloud just got the Xbox Series X hardware upgrade for certain games. Yakuza, Rainbow Six Siege, and others are showing 120fps or gfx options, and are loading faster pic.twitter.com/BUU866V0BF — Tom Warren (@tomwarren) June 22, 2021

Dat proces lijkt inmiddels van start te zijn gegaan, want Xbox Game Pass-abonnees maken melding van significant kortere laadtijden en hogere framerates (maximaal 120 frames per seconde). De volgende xCloud-titels zouden inmiddels profiteren van de nieuwe hardware:

Rainbow Six Siege

Outriders

Sea of Thieves

Yakuza Like a Dragon

Wolfenstein Youngblood

Gears 5

Ori and the Will of the Wisps

Elder Scrolls Online

Gears Tactics

MLB The Show

No Mans Sky

State of Decay 2

ARK: Survival Evolved

Call of the Sea

Conan Exiles

CrossCode

Dark Alliance

Dead by Daylight

Descenders

Desperados III

Destiny 2

Dirt 5

For Honor

GONNER2

Grounded

Halo MCC

Haven

Human Fall Flat

Maneater

Minecraft Dungeons

Morkredd

Planet Coaster

Second Extinction

Stellaris

Subnautica

Superhot Mind Control Delete

The Falconeer

The Touryst

The Wild at Heart

Warhammer Vemintide 2

We Happy Few

Yes Your Grace

Zombie Army 4

Op dit moment is xCloud beschikbaar voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees met een Android-apparaat. Microsoft is in april een gesloten test begonnen met xCloud voor Windows 10-pc’s en Apple-apparaten via Edge, Chrome en Safari.