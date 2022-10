Xbox Elite Series 2-controller nu te personaliseren in Xbox Design Lab

Het heeft even geduurd, maar vanaf vandaag is het mogelijk om de Xbox Elite Series 2-controller te personaliseren via de Xbox Design Lab-website. Het basismodel kost €139,99 en daarnaast heb je de keuze uit een optioneel Paddles-pack voor €24,99 en voor €60 meer ontvang je het Elite-pakket met 4 paddles, 4 extra duimsticks, extra navigatiepad, draagtas, oplader en een USB-kabel. Klik hier om je eigen controller samen te stellen.

Xbox Elite Series 2

Spelers kunnen kiezen uit verschillende kleuren om vrijwel alle externe onderdelen van de Xbox Elite Series 2-controller te personaliseren, waaronder de behuizing, achterkant, D-pad, bumpers, triggers, thumbsticks en knoppen. Personaliseer je ontwerp verder met een lasergravure om je naam, gamertag of aangepaste boodschap van 16 tekens toe te voegen.

Heb je je gepersonaliseerde Elite Series 2-controller binnen? Open dan de Xbox Accessoires App en pas de Xbox-knop aan zodat deze perfect aansluit bij je kleurenschema. Kies uit een breed scala aan kleuren die rode, blauwe en groene led’s combineren om meer dan 16 miljoen tinten licht te produceren. Daar kun je ook verschillende configuraties voor de knoppen instellen om de controller aan te passen aan je favoriete gamestijl.