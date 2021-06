Xbox Cloud Gaming (Game Pass) beschikbaar gemaakt voor iOS en pc via browsers

Microsoft heeft Xbox Cloud Gaming (xCloud) beschikbaar gemaakt voor alle Xbox Game Pass Ultimate-abonnees met een pc of iOS-apparaat. Daarnaast werd bevestigd dat de dienst inmiddels draait op Xbox Series X-hardware, terwijl Xbox Cloud Gaming voorheen was gebaseerd op de Xbox One S. Het platform werd in september 2020 gelanceerd op Android en bood destijds toegang tot meer dan 100 games, waarvan er meer dan 50 met touchcontrols konden worden gespeeld.

Xbox Cloud Gaming (xCloud)

In april lanceerde Microsoft een bèta voor het testen van Xbox Cloud Gaming via Edge, Chrome en Safari, zodat iOS-apparaten van Apple niet langer afhankelijk hoeven te zijn Apple. Het bedrijf gaf Microsoft namelijk geen toestemming om de app beschikbaar te maken in de App Store.

“Xbox Cloud Gaming wordt nu aangedreven door Xbox Series X-hardware”, schreef Xbox Cloud Gaming vicepresident en producthoofd Catherine Gluckstein op Xbox Wire. “We hebben Microsoft-datacenters over de hele wereld geüpgraded met de snelste, krachtigste Xbox-hardware om je snellere laadtijden, verbeterde framerates en een ervaring van een nieuwe generatie gaming te geven.”

“Om te zorgen voor de laagste latentie en de hoogste kwaliteit voor een zo breed mogelijk aantal apparaten, streamen we in 1080p en met maximaal 60 fps. In de toekomst zullen we blijven innoveren en meer functies toevoegen om je cloud gaming ervaring te verbeteren.”

Microsoft presenteerde ook een nieuwe reeks accessoires die zijn ontworpen voor gaming op iOS. De Xbox Backbone One is een iPhone-controller met ingebouwde Xbox-integraties, zoals een Capture-knop voor het delen van gameplaymomenten. De Backbone voegt zich bij de Designed for Xbox-familie en is compatibel met alle iPhone-modellen met iOS 13 of hoger.

Razer brengt de nieuwe Razer Kishi Universal Gaming Controller voor iOS uit, waarmee je altijd en overal je games kunt spelen. Deze controller past op de meeste iPhone-apparaten en is ontworpen om een echte controller beschikbaar te maken voor mobiel.