Xbox-app voor Windows 10 geüpdatet met Xbox Cloud Gaming- en Remote Play-ondersteuning

Windows 10-gebruikers hebben vanaf vandaag twee nieuwe manier om Xbox-games op afstand te spelen. De nieuwste Xbox-update voor Windows 10 maakt het mogelijk om Xbox Game Pass-titels via Xbox Cloud en games vanaf hun lokale console te streamen.

Microsoft begon in augustus met het testen van beide functies via het Xbox Insider-programma en nu is de update beschikbaar gemaakt voor alle Xbox Game Pass Ultimate-abonnees in 22 landen. “Met deze nieuwe updates kun je nu een aantal van je favoriete consoletitels spelen op een breed scala aan pc’s, zelfs pc’s die niet de specs hebben die vereist zijn voor bepaalde pc-titels”, aldus Microsoft.

Om de games te spelen moet je in het bezit zijn van een controller die is verbonden via Bluetooth of USB. In de Xbox-app klik je op de knop ‘Cloud Gaming’ en selecteer je een game die je wilt spelen. Verder is de Remote Play-functie toegevoegd aan de app, zodat je ook games vanaf je lokale console (Xbox Series X | S en Xbox One) kan streamen naar Windows 10. Nieuwe stabiliteitsupdates maken het mogelijk om games te streamen in 1080p met maximaal 60 fps.

Later in het jaar krijgen Xbox One-bezitters met een Game Pass Ultimate-abonnement de optie om Xbox Series X-games te streamen op hun consoles. Het testen van de functie start in de herfst en de volledige uitrol staat gepland voor de feestdagen.