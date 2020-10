Watch Dogs: Legion draait op PlayStation 5 en Xbox Series X in 4k met 30 fps en ray tracing

Watch Dogs: Legion draait op zowel de PlayStation 5 als Xbox Series X in 4k met 30 frames per seconde. Tijdens een Reddit AMA werd de resolutie en framerate door producer Lathieeshe Thillainathan onthuld. De versie voor consoles heeft ook ondersteuning voor ray tracing voor realistische belichting in de wereld.

“Ray tracing, 4k, 30 frames per seconde op PS5 en Xbox Series X”, antwoordde Thillainathan toen hem werd gevraagd naar functies voor de consoleversie. De framerate en resolutie voor Xbox Series S is nog onbekend, maar het zal vermoedelijk gaan om 30 fps in 1080p of 1440p. Onduidelijk is ook nog of Watch Dogs: Legion een prestatiemodus krijgt om een hogere framerate bij een lagere resolutie of grafische instellingen mogelijk te maken.

Ubisoft maakte onlangs bekend dat Watch Dogs: Legion op de pc geen frameratecap krijgt. Om van alle functies gebruik te maken heb je overigens wel een flinke pc nodig. Voor 4k met Ultra-instellingen en ray tracing wordt een NVIDIA GeForce RTX 3080 aanbevolen.

Op 29 oktober wordt Watch Dogs: Legion uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One, Stadia en pc. Koop je de versie voor de huidige consoles dan kun je deze gratis upgraden naar de versie voor de PlayStation 5 en Xbox Series X | S.