Wat zijn de verschillende hosting mogelijkheden van game servers?

Webhosting is over de jaren heen heel wat veranderd. Tegenwoordig zijn er verschillende soorten hosting. Ze zijn het gevolg van aanpassingen die zijn aangebracht om een type hosting neer te zetten dat bestemd is voor een bepaald doel. Geen idee welke type hosting het best geschikt is voor jou? In dit artikel kom je te weten over de verschillende soorten hosting, zodat je een gepaste keus kunt maken.

Shared hosting

De meest gebruikte vorm van webhosting is shared hosting. Hierbij wordt de server gedeeld met andere gebruikers of eigenaren van websites. Vanwege deze reden worden de onderhoudskosten van de server dan ook verdeeld tussen de verschillende klanten, waardoor je dan vaak een lage prijs hoeft te betalen bij dit type hosting. Het nadeel is natuurlijk dat je dan minder middelen krijgt, waardoor je website vaak niet optimaal draait.

Managed hosting

Bij managed hosting wordt het geheel aan management in de handen van een hostingbedrijf gelegd. Dit is superhandig als je niet al te veel kennis bezit over de IT gerelateerde activiteiten in jouw systeem. Denk dan aan zaken zoals het opzetten en upgraden van de componenten in je server. Ook veiligheid wordt dan door het bedrijf geregeld. Kies dus voor managed hosting als je niet zoveel afweet van computers, of als je de taken toch in de handen wil leggen van anderen.

Cloud hosting

Bij cloud hosting gaat het om een cluster van virtuele en fysieke servers die worden gebruikt voor het hosten. Dit type hosting biedt de mogelijkheid om gebruikers uit verschillende landen toe te laten tot je website. Het voordeel met cloud hosting is dat er bij zwaar verkeer gewoon overgeschakeld wordt tot een andere server. Hierdoor krijg je geen laadproblemen. Vele bedrijven kiezen voor cloud hosting vanwege de geweldige snelheid die geboden wordt.

Dedicated hosting

Dedicated hosting is een heel populaire vorm van hosting. Het gaat hierbij om hosting dat bestemd is voor een enkel doel. Denk dan bijvoorbeeld aan een server dat alleen bestemd is voor het hosten van een game of een enkele website. Het voordeel met deze servers is dat er dan veel meer aandacht wordt besteed aan zaken zoals snelheid, flexibiliteit, control en veiligheid. Als je dus denkt aan lag-free gaming, dan is een dedicated server het antwoord.

VPS-hosting

Virtual Dedicated Server hosting is een flexibele type webhosting gebaseerd op de principes van dedicated hosting. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van technologie en software om de nodige middelen zoals schijfruimte en RAM toe te wijden aan een enkele server. De gebruiker is dan vrij om de server zelf op zetten en te configureren, zodat de server speciaal voor zijn doeleinden is aangepast. Dit is vooral handig voor professionals voor wie flexibiliteit en privacy vooropstaan.