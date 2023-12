Waarom Grand Theft Auto 6 niet direct uitkomt voor pc

De gamewereld werd vorige week opgeschud door de onthulling van de langverwachte trailer van Grand Theft Auto VI. GTA 6, dat al meer dan een decennium in ontwikkeling is, brak records als de meest bekeken game-onthulling op YouTube.

Grand Theft Auto VI

Na de release van de trailer werd bevestigd dat de game in 2025 wordt uitgebracht voor de Xbox Series S|X en de PlayStation 5. Hoewel dit voor fans geen verrassing was gezien de geschiedenis van Rockstar Games, blijven velen zich afvragen wanneer en of de game naar de pc wordt gebracht.

In lijn met hun gebruikelijke aanpak heeft Rockstar altijd eerst hun games op consoles uitgebracht, waarna de pc-versie vaak pas na een jaar of langer verscheen. Met Grand Theft Auto VI lijkt de studio vast te houden aan dezelfde tactiek. Mike York, een voormalig ontwikkelaar bij Rockstar Games die eerder werkte aan GTA 5, heeft uitgelegd waarom Rockstar en andere studio’s zich vaak richten op de consoles voordat ze een pc-versie uitbrengen.

Op zijn YouTube-kanaal, ‘York Reacts’, onthulde hij dat de focus vaak ligt op de PlayStation-versie van de game, voordat deze wordt overgezet naar de Xbox en vervolgens, maanden of jaren later, naar de pc. “Een van de belangrijkste redenen waarom een pc-versie zo lang op zich laat wachten na de lancering van de game, is omdat de ontwikkelaars het zo goed mogelijk willen maken. Ze moeten alle kleine bugs oplossen waar ze niet aan hebben gewerkt.”

York voegde eraan toe dat “een pc-versie altijd later komt omdat ze willen focussen op wat als eerste verkoopt”, en legde uit waarom dit het geval is. “Meestal was, vooral in het verleden, de PlayStation het belangrijkste platform, en daarom richten we al onze energie op het optimaliseren van deze versie. Toen ik bijvoorbeeld aan GTA 5 werkte, concentreerden we ons op de PS3 en de Xbox op dat moment, maar we duwden vooral de PS3 naar de grenzen van de hardware.” Het is daarbij belangrijk op te merken dat de architectuur van de huidige Xbox- en PlayStation-consoles grotendeels identiek is, in tegenstelling tot de PS3- en Xbox 360-generatie.

Het is afwachten wanneer Rockstar van plan is om GTA 6 op de pc uit te rollen. Gezien hun geschiedenis is er echter een sterke kans dat het uiteindelijk zal gebeuren.