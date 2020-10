Zo krijg je vroegtijdig toegang tot FIFA 21 en FIFA Ultimate Team

FIFA 21 is momenteel beschikbaar via EA Play, waarmee abonnees de game voor tien uur kunnen uitproberen. Vanaf dinsdag 6 oktober wordt de versie zonder beperkingen vrijgegeven en in dit artikel laten we je zien hoe je FIFA 21 drie dagen voor de reguliere release kan spelen. De nieuwste game in de populaire serie introduceert verschillende nieuwe modi, clubs en stadions.

FIFA 21

Electronic Arts brengt de volledige versie van FIFA 21 op 9 oktober uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Pre-orders voor de Champions of Ultimate Edition van FIFA 21 verlenen spelers drie dagen eerder toegang tot het spel. Deze limited edition bevat daarnaast 24 goud-pakketten, speltype Carrière talent van eigen bodem, lokale jeugdspeler met wereldklasse-potentieel FUT Ambassadeur-spelerkeuze en 1 van de 3 speleritems voor 3 FUT-wedstrijden.

Pre-order → De verschillende FIFA 21-versies zijn nu beschikbaar voor pre-order bij Amazon, Bol.com, MediaMarkt, Game Mania en Wehkamp.

FIFA 21 biedt Dual Entitlement, wat inhoudt dat spelers zonder extra kosten hun exemplaar van PlayStation 4 naar PlayStation 5 of van Xbox One naar Xbox Series X kunnen upgraden. Er zijn uitzonderingen van toepassing, want fysieke schijven kunnen momenteel niet worden gebruikt om te upgraden naar schijfloze consoles (PS5 Digital Edition en Xbox Series S).

De Champions Edition kost €89,99 en wordt geleverd met de volgende bonussen:

3 dagen Early Access

Tot 12 zeldzame goud-pakketten, 1 per week gedurende 12 weken

Coverster-leenitem voor 5 FUT-wedstrijden

Speltype Carrière talent van eigen bodem, lokale jeugdspeler met wereldklasse-potentieel

FUT Ambassadeur-spelerkeuze, kies 1 van 3 speler-items voor 3 FUT-wedstrijden

Special Edition FUT-tenues en stadion-items

De Ultimate Edition kost €99,99 en wordt geleverd met dezelfde bonussen als de Champions Edition, echter ontvang je bij deze versie extra goud-pakketten:

Tot 24 zeldzame goud-pakketten, 2 per week gedurende 12 weken

Ten slotte is er FIFA 21 Standard Edition voor €59,99 en deze versie zonder bonussen is vanaf 9 oktober beschikbaar.