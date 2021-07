Voorraadproblemen PlayStation 5 en Xbox Series X kunnen tot 2023 aanhouden

De PlayStation 5 en Xbox Series X zijn sinds de release in november 2020 vrijwel nooit langdurig op voorraad geweest en het lijkt erop dat deze problemen nog een tijdje zullen aanhouden. Het grootste probleem is het gebrek aan chips, waardoor veel bedrijven simpelweg niet voldoende producten kunnen produceren om aan de vraag te voldoen. Dat is niet alleen een probleem voor Sony en Microsoft, maar ook voor NVIDIA, chipontwerpers, autofabrikanten en vele andere bedrijven.

Intel-ceo Pat Gelsinger maakte onlangs bekend dat de chiptekorten waarschijnlijk tot 2023 zullen aanhouden en dat het nog een of twee jaar zal duren totdat fabrikanten aan de vraag kunnen voldoen. De topman verwacht overigens dat de situatie zich in de loop van 2022 al enigszins zal verbeteren. Voor gamers die nog steeds niet in staat zijn om een PS5 of Xbox Series X te bemachtigen, is dit natuurlijk niet het nieuws dat ze willen horen.

Het goede nieuws is dat de situatie zich nog steeds aan het verbeteren is. De prijzen op Marktplaats blijven dalen, waardoor steeds minder scalpers geïnteresseerd zullen zijn om consoles in te kopen. Daarnaast heeft corona ook een grote invloed op de vraag gehad, want de cijfers van het eerste kwartaal lieten zien dat de PS5 net zo goed verkoopt als de PS4 in dezelfde periode na release.

Sony-cfo Hiroki Totoki zei dat Sony momenteel kijkt naar verschillende oplossingen om hoofd te bieden aan het wereldwijde tekort aan hardwarecomponenten, waaronder mogelijk het wijzigen van de hardware of het zoeken naar secundaire leveranciers. “Zoals ik al eerder zei, streven we naar meer verkoopvolume dan de PS4 gedurende het tweede jaar. Maar kunnen we het aanbod drastisch vergroten? Nee, dat is niet waarschijnlijk”, zei hij.

“Het tekort aan halfgeleiders is een factor, maar er zijn andere factoren die van invloed zijn op het productievolume. Dus op dit moment willen we mikken op een tweede jaaromzet van 14,8 miljoen exemplaren, de cijfers van het tweede jaar van PS4.” In de laatste financiële resultaten die op 5 mei werden gepubliceerd, meldde Sony dat er meer PS5-consoles zijn geleverd in vergelijking met de PS4 in dezelfde periode (7,8 miljoen versus 7,6 miljoen).

