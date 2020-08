Volgende State of Play-evenement aangekondigd: geen informatie over PlayStation 5 (PS5) pre-order

Het volgende State of Play-evenement is officieel door Sony aangekondigd voor aanstaande donderdag 6 augustus om 22:00 Nederlandse tijd. De presentatie richt zich op games van derden die naar de PlayStation 4 en PlayStation VR komen. Daarnaast worden er enkele updates gegeven voor een aantal PlayStation 5-games van derden en indies die tijdens de PS5-onthulling in juni werden getoond.

De State of Play-aflevering duurt meer dan 40 minuten en bevat veel nieuwe gameplaybeelden en andere updates. Sony maakt in de aankondiging heel duidelijk dat er niet zal worden gesproken over hardware, pre-orders en data. Het evenement van donderdag staat volledig in het teken van aankomende games.

De nieuwe State of Play-aflevering wordt uitgezonden op donderdag 6 augustus om 22:00 en kan live worden bekeken op deze pagina.

