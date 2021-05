Verbeterde versies Grand Theft Auto V en GTA Online komen in november uit voor PS5 en Xbox Series X|S

Rockstar Games heeft vandaag bekendgemaakt dat de verbeterde versies van Grand Theft Auto V en GTA Online op 11 november 2021 worden uitgebracht voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. PS5-bezitters kunnen GTA Online de eerste drie maanden gratis aan hun PlayStation-account toevoegen. Daarnaast ontvangen zij vanaf nu elke maand tot de release op de PS5 een miljoen GTA-dollars via de PlayStation Store wanneer ze iedere maand inloggen met de PS4-versie.

Deze nieuwe versies introduceren verschillende technische verbeteringen, grafische upgrades en prestatieverbeteringen om optimaal te profiteren van de nieuwe hardware. Op dit moment zijn er helaas nog geen beelden beschikbaar van de verbeterde versies voor de nieuwe consoles.

De ontwikkelaar maakte ook bekend dat GTA Online deze zomer speciale voordelen zal bevatten voor spelers om te profiteren van de verbeterde versies wanneer ze uitkomen. Bovendien staan er ter ere van de aanstaande 20ste verjaardag van Grand Theft Auto III meer leuke verrassingen gepland, waaronder enkele speciaal voor GTA Online-spelers.

“We hebben het bijvoorbeeld goed gedaan met de Mafia-serie en Grand Theft Auto V gaat nu naar zijn derde generatie, wat ongelooflijk is”, zei Strauss Zelnick van Take-Two Interactive. “Het was een succes toen het werd gelanceerd, het bleef een succes in de tweede generatie, we zullen zien hoe Grand Theft Auto het doet in de volgende generatie. Ik ben er natuurlijk zeker van dat Rockstar gewoon een geweldige ervaring zal leveren, maar dat kun je niet doen als je alleen een simpele port doet. ”

Grand Theft Auto V werd in 2013 uitgebracht voor de Xbox 360 en PlayStation 3, waardoor dit alweer de derde versie wordt van de game.

