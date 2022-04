Valve gaat aantal Steam Deck-leveringen vanaf vandaag opschroeven

Goed nieuws voor gamers met een Steam Deck leveringsbevestiging voor het tweede kwartaal, want Valve heeft bekendgemaakt dat het aantal leveringen vanaf deze week wordt opgeschroefd. Het bedrijf heeft ook de productpagina geüpdatet met specifiekere tijdsbestekken waarin de Steam Deck wordt uitgeleverd.

Steam Deck

In een tweet van de officiële Steam Deck-account, zei Valve het volgende: “Vanaf vandaag gaan we een groter aantal Steam Decks uitleveren en iedere week zullen we meer bevestigingen naar klanten sturen. Soms zelfs twee keer per week.” Dus, als je een pre-order van een Steam Deck hebt voor het tweede kwartaal, houd dan de e-mail van Valve in de gaten, want je hebt slechts 72 uur om de transactie te voltooien en het zou verstandig zijn om je verzendadres en betalingsgegevens dubbel te controleren.

Welcome to Q2! We've just sent out the first set of order emails to Q2 reservers (in order of reservation time). Starting today we're ramping up Steam Deck shipments, and will be sending more order availability emails every week. Sometimes even twice a week! pic.twitter.com/54TAoCQXfd — Steam Deck (@OnDeck) April 4, 2022

Het bedrijf sprak eerder al over het opschroeven van de productiecapaciteit. “De productiecapaciteit zal snel toenemen,” zei Lawrence Yang van Valve in een interview met IGN in februari. “In de eerste maand zullen we in de tienduizenden zitten. In de tweede maand, zullen we in de honderdduizenden zitten. En daarna, zal het nog sneller groeien.”

Valve maakte vorige maand bekend dat alle pre-orders voor het eerste kwartaal inmiddels zijn uitgeleverd. Daarnaast werd de productpagina geüpdatet om te verduidelijken wat Q2, Q3 en na Q3 betekenen qua maanden. Je kan daardoor zien in welke maanden je Steam Deck pre-order klaar is om te worden verwerkt.