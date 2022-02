Update voor Pokémon Legends: Arceus maakt het eenvoudiger om Cherrim te vangen

Nintendo heeft een nieuwe update vrijgegeven voor Pokémon Legends: Arceus. De update verhelpt een aantal bugs, waaronder een probleem dat ervoor dat het op bepaalde momenten nagenoeg onmogelijk was om een Cherrim te vangen.

Pokémon Legends: Arceus – Update 1.02

Volgens gamers was het erg lastig om Cherrim te vangen wanneer de Pokémon zich bevond in het onderste deel van Lonely Spring, terwijl Cherrim in het bovenste gedeelte van de kaart relatief eenvoudig zou zijn te vangen. De nieuwe update, versie 1.02, verhelpt dit probleem en bevat nog enkele andere oplossingen:

Probleem verholpen waarbij, offline, het scherm kon bevriezen na een poging om een verloren satchel op te rapen door een bal uit te gooien die een Pokémon bevatte.

Probleem verholpen waarbij het soms moeilijk was om Cherrim te vangen.

Probleem verholpen waarbij een bepaalde gebeurtenis zich niet voordeed tijdens een bepaalde missie, waardoor het scenario niet doorging zoals de bedoeling was.

Probleem verholpen waarbij spelers bepaalde Pokémon twee keer konden verkrijgen in plaats van één keer zoals de bedoeling was, waardoor de speler een andere Pokémon niet kon verkrijgen. De betreffende Pokémon zullen verschijnen voor spelers die door dit probleem niet in staat waren die Pokémon te vangen.

Pokémon Legends: Arceus werd in de eerste week 6,5 miljoen keer verkocht en is daarmee de snelst verkochte Pokémon-game op Switch.