Uncharted: Legacy Of Thieves voor pc (Steam) in de aanbieding voor 35 euro

Uncharted: Legacy Of Thieves komt vandaag uit voor de pc via Steam, maar mocht je niet de hoofdprijs willen betalen dan hebben we een goede aanbieding voor je. Bij CDKeys.com is de bundel, bestaande uit Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: Lost Legacy, nu voor slechts €35,79 beschikbaar (adviesprijs €49,99). Je ontvangt de code digitaal en deze is direct in te wisselen op Steam.

Sony voor de pc-versie van Uncharted: Legacy Of Thieves ondersteuning geïntroduceerd voor toetsenbord en muis, widescreen monitoren en ook zijn er heel veel instellingen op het grafische vlak. Daarnaast is de game natuurlijk te spelen met alle controllers die compatibel zijn met Steam, waaronder de Xbox-controller en Sony’s eigen DualSense met haptische feedback en adaptieve triggers.