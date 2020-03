Nintendo Switch vrijwel volledig uitverkocht: hier is nog voorraad

Ben je op zoek naar een manier om je minder te vervelen tijdens de uitbraak van het coronavirus in Nederland dan is de Nintendo Switch een uitstekende optie, maar deze week was de console vrijwel nergens meer beschikbaar. Gelukkig hebben wij nog een aantal locaties gevonden waar de Switch nog steeds uit voorraad leverbaar is voor de reguliere verkoopprijs. Op dit moment is de console bij Bol.com direct leverbaar voor 329 euro in de kleuren grijs en neon. Er zijn vermoedelijk slechts een aantal exemplaren beschikbaar en het is daarom verstandig om niet te lang te wachten. Bij NedGame is alleen het grijze model nog beschikbaar.

Update 23-3 → Weer te bestellen bij Amazon Nederland in neon en grijs voor €324,35 inclusief verzendkosten. Wees er snel bij, want volgens onze informatie kan het nog meer dan een maand duren voordat de beschikbaarheid weer acceptabel is.

Nintendo Switch 2019

Mocht je hebben misgegrepen dan kun je ook nog terecht bij Amazon Nederland, die begin april een nieuwe levering verwachten. Daarnaast is de Switch Lite in de aanbieding voor slechts €194,99 (elders vanaf €219).

Nintendo heeft de nieuwe Switch voorzien van een ander scherm en een aanzienlijk efficiëntere processor. Uit een analyse van Digital Foundry blijkt dat de Switch (2019) een stroomverbruik heeft dat tijdens het gamen 40 tot 50 procent lager ligt in vergelijking met het originele model. In de onderstaande video is te zien dat de nieuwe versie tijdens het draaien van Fast RMX slechts 6 tot 7W verbruikt, terwijl de originele Switch op hetzelfde punt in de game 12 tot 13W verbruikt.

Bij volle schermhelderheid weet de nieuwe Switch het bijna 80 procent langer vol te houden. Volgens Nintendo heeft de vernieuwde Switch een accuduur van tussen de 4,5 en 9 uur. The Legend of Zelda: Breath of the Wild is ongeveer 5,5 uur speelbaar in plaats van de 3 uur van het huidige model, dat een gemiddelde accuduur van 2,5 tot 6,5 uur heeft.

Uit de gepubliceerde specificaties blijkt dat de nieuwe revisie van de Switch is uitgerust met een accu van 4310mAh, wat identiek is aan de capaciteit van het bestaande model. De verbeterde accuduur is te danken aan een vernieuwde versie van de NVIDIA Tegra X1-soc, T214 Mariko. Deze wordt geproduceerd op een 16nm-procedé, terwijl het oude model is uitgerust met een 20nm-chip. Andere verbeteringen zijn de overstap naar de IGZO-lcd’s van Sharp en het vervangen van het LPDDR4-werkgeheugen door LPDDR4X.

De Nintendo Switch (2019) is te herkennen aan een nieuwe doos met veel meer rood aan de voorzijde. Qua functionaliteit en ontwerp is de Switch ongewijzigd gebleven.