UFC 4 en Tropico 6 komen donderdag 8 juli naar Xbox Game Pass (Ultimate)

Microsoft heeft de volgende reeks games bevestigd die naar Xbox Game Pass (Ultimate) komen voor Xbox, Windows 10 en Xbox Cloud Gaming. UFC 4 wordt op 8 juli beschikbaar gemaakt via EA Play en Xbox Game Pass Ultimate. In UFC 4 kunnen spelers hun eigen vechter creëren en het in de octagon opnemen tegen alle beruchte tegenstanders. De game is speelbaar op Xbox One en Xbox Series X | S.

Op 8 juli komt Tropico 6 naar Xbox, Windows 10 en Xbox Cloud Gaming via Game Pass, terwijl op deze dag ook de cloudversie van Dragon Quest Builders 2 (die al beschikbaar is op Xbox en Windows 10) wordt gelanceerd. De week erna, 15 juli, krijgt de dienst ook indie-actiegame Bloodroots en Farmer Simulator 19, die beide beschikbaar zullen zijn op Xbox, Windows 10 en Xbox Cloud Gaming. De lijst wordt afgerond met The Medium, die beschikbaar zal zijn via de cloud (en al beschikbaar is op Xbox en Windows 10).

Vorige maand zei Microsoft dat het van plan is om Xbox Cloud Gaming naar slimme televisies te brengen in een poging om spelers toegang te geven tot diensten zoals Game Pass zonder dat zij nieuwe hardware, afgezien van de controller, moeten aanschaffen. Het bedrijf werkt ook aan eigen streamingapparaten om cloudgaming naar elke tv of monitor te brengen zonder dat daarvoor een console nodig is.