Binnenkort tweede ronde PlayStation 5 pre-order bij Amazon Nederland

Amazon heeft een groep klanten met een PlayStation 5 pre-order gewaarschuwd dat ze hun console mogelijk niet ontvangen op de dag van release. Volgens meerdere berichten op sociale media heeft de retailer contact opgenomen met pre-orderklanten om hen te informeren dat de grote vraag kan leiden tot vertragingen.

Update 25-09 → Amazon Nederland heeft via de klantendienst bevestigd dat er een tweede ronde voor de PlayStation 5 pre-order komt, maar een datum is er helaas nog niet. We kunnen daarom alleen het advies geven om de links voor de productpagina’s te blijven controleren.

PlayStation 5

Het is niet duidelijk of dit probleem alleen Noord-Amerikaanse klanten of ook de internationale sites van Amazon treft. “We nemen contact met je op over je bestelling van een PlayStation 5-console. Om je van tevoren te laten weten dat je dit item mogelijk niet ontvangt op de dag dat het wordt uitgebracht vanwege de grote vraag”, luidt het bericht van Amazon. “We zullen er alles aan doen om het artikel zo snel mogelijk bij u te bezorgen.”

Op zaterdag bood PlayStation publiekelijk zijn excuses aan voor de verwarring over de pre-order van de PS5 en beloofde meer consoles beschikbaar te gaan maken voor de pre-order. Op dit moment is er geen enkele voorraad meer voor de releasedatum en het is nergens meer mogelijk om een pre-order te plaatsen. Meerdere retailers maakten de PS5 slechts enkele uren nadat de details van de lancering werden aangekondigd beschikbaar voor pre-order, ondanks dat Sony fans vertelde dat de voorverkoop voor de console de dag erna zou beginnen.

“Laten we eerlijk zijn: de PS5 pre-order had veel soepeler gekund. Daar bieden we onze excuses aan”, zei PlayStation zaterdag in een tweet. “In de komende dagen zullen we meer PS5-consoles beschikbaar maken voor pre-order en retailers zullen meer details delen. Tegen het einde van het jaar zullen er meer PS5’s beschikbaar zijn.”

Daniel Ahmad, senior analist bij Niko Partners, vertelde aan VGC dat hij dit jaar leveringsproblemen verwacht voor zowel PlayStation 5 als Xbox Series X. “Terwijl de productie toeneemt en schaarste van componenten minder een probleem is dan voorheen, zijn we van mening dat logistieke problemen een belemmering zullen zijn voor beide bedrijven om de laatste twee maanden te overwinnen, waarbij de impact van coronavirus leidt tot lange levertijden en tekorten tijdens de lanceringsperiode. We verwachten dat Sony en Microsoft gebruik gaan maken van het duurdere luchttransport om aan de vraag te voldoen dit jaar.”

Het is verstandig om de komende dagen onze site in de gaten te houden, want we zullen het onderstaande overzicht continu blijven voorzien van updates. Verder kun je je inschrijven voor onze notificatiedienst, waarbij je een e-mail ontvangt wanneer de PS5 weer ergens te bestellen is.

PlayStation 5 vanaf €499,99

PlayStation 5 Digital Edition vanaf €399,99

Het kan zijn dat er nog annuleringen volgen, blijf daarom de links in de gaten houden.