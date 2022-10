The Witcher 4 (Polaris) verschijnt op zijn vroegst in 2025

CD Projekt heeft deze week bekendgemaakt dat The Witcher 4 op zijn vroegst in 2025 verschijnt. Eerder dit jaar kondigde de studio aan dat de volgende game in The Witcher-serie in ontwikkeling is onder de werktitel Polaris en dat de vierde titel onderdeel is van een nieuwe trilogie.

The Witcher 4: Polaris

In een recent gesprek met investeerders sprak CD Projekt CEO Adam Kiciński kortstondig over The Witcher 4 en bevestigde dat de game zich nog in een vroege fase van ontwikkeling bevindt. Kiciński zei dat veel van het huidige werk aan The Witcher 4 te doen heeft met de nieuwe engine, Unreal Engine 5, waarmee de titel wordt gemaakt. Zodra dit werk klaar is, zou de ontwikkeling van toekomstige delen sneller moeten verlopen.

“Voor Polaris werken we nu aan de technologie. Dit is het eerste project dat wordt uitgebracht op de nieuwe engine, Unreal Engine 5, dus er is wat extra werk nodig om deze technologie te maken,” aldus Kicinski. “Voor dit project hebben we zeker wat extra inspanning nodig om te leveren.”

Volgens Kiciński zullen de opvolgers van The Witcher 4 sneller volgen, omdat de basis via Unreal Engine 5 al aanwezig zijn. De ontwikkeling van The Witcher 5 en 6 zou ongeveer drie jaar per game moeten duren.

The Witcher 4 is een verhaalgedreven open-wereld RPG die voortborduurt op het succes van The Witcher 3: Wild Hunt en waar meer dan 150 mensen aan werken bij CD Projekt. De game wordt het begin van een nieuwe Witcher-trilogie die binnen een periode van 6 jaar na de release van Polaris moet worden afgerond. Verder zijn ook The Witcher-projecten Sirius en Canis Majoris in ontwikkeling.

Project Sirius wordt omschreven als een vernieuwende kijk op The Witcher-serie, die gericht is op zowel fans als nieuwe gamers. De game is momenteel in pre-productie bij Flame in the Flood-ontwikkelaar The Molasses Flood en er zijn 60+ mensen betrokken bij het project. Project Canis Majoris is een verhaalgedreven single-player open-world RPG die zich afspeelt in het universum van The Witcher. Deze titel zal worden ontwikkeld door een third-party studio onder leiding van ex-Witcher-ontwikkelaars.