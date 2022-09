The Legend of Zelda: Twilight Princess en The Wind Waker komen naar Nintendo Switch

In september verschijnt er mogelijk een nieuwe Nintendo Direct-aflevering waarin de Switch-versies van The Legend of Zelda: Twilight Princess HD en The Wind Waker HD worden aangekondigd. Het gerucht is afkomstig uit de Game Mess-podcast met GamesBeat-journalist Mike Minotti en de doorgaans goed geïnformeerde Jeff Grubb.

Twilight Princess en The Wind Waker

Grubb claimt erg zeker van zijn zaak te gaan en verwacht dat beide games tijdens de aankomende Nintendo Direct worden gepresenteerd. “Het staat 100% vast dat er in september een Nintendo Direct verschijnt”, aldus Grubb. “Ik verwacht dat er veel over Zelda zal worden gesproken, ik denk dat dit een belangrijke Zelda-presentatie voor Nintendo gaat worden.”

Volgens de journalist zal de onthulling van The Legend of Zelda: Twilight Princess HD en The Wind Waker HD in de week van 12 september plaatsvinden. Naast de twee Zelda-games zou Nintendo ook de remaster van Metroid Prime en de definitieve naam van The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 willen presenteren.