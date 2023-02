The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom krijgt waarschijnlijk adviesprijs van €69,99

In de Amerikaanse Nintendo eShop was kortstondig de productpagina van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom te zien. Op deze pagina was een prijs van $69,99 te zien en dat zou betekenen dat Nintendo voor het eerst meer dan $59,99 vraagt voor een standaardeditie van een digitale Switch-game. In Nederland komt dit naar alle waarschijnlijkheid neer op een adviesprijs van €69,99.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Dit sluit aan bij de prijzen waarvoor de game bij enkele Nederlandse retailers wordt aangeboden, zo kost The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bij Bol.com €64,99 en het doorgaans goedkopere AllYourGames vraagt €62,95. Tears of the Kingdom zal waarschijnlijk morgen tijdens de aankomende Nintendo Direct worden vertoond, maar de kans is klein dat het hierin ook een prijsverhoging gaat aankondigen.

Nintendo kondigde dinsdag haar laatste financiële resultaten aan, waarbij vermeld werd dat valutaschommelingen de omzet en winst hebben verminderd, ondanks de goede verkoop van Switch-games en -hardware. Voorzitter Shuntaro Furukawa verklaarde tijdens de briefing dat Nintendo geen plannen heeft om de prijzen van software of consoles te verhogen, maar het wel overweegt als de omstandigheden daarom vragen. Na de aankondiging daalde het aandeel van Nintendo met 7,5%.