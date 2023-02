The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Collector’s Edition en amiibo nu beschikbaar voor pre-order

Nintendo tijdens zijn laatste Direct-aflevering nieuwe gameplay van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom getoond. Daarnaast presenteerde het Japanse bedrijf een speciale Collector’s Edition van de game voor €129,99. Deze gelimiteerde versie is nu beschikbaar voor pre-order bij Coolshop, NedGame en Bol.com. Daarnaast werd er ook een nieuwe amiibo van Link onthuld. Beide producten verschijnen op de releasedatum van Tears of the Kingdom: 12 mei 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Collector’s Edition

De Collector’s Edition van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom komt natuurlijk met de volledige game en exclusieve items voor de echte Zelda-fan. Het pakket bestaat uit een fysieke versie van de game, een artbook, een steelbook case, een stalen Iconart-poster en een set van vier pinbadges.

Voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is ook een nieuwe Amiibo ontwikkeld. Dit nieuwe figuur van Link is gebaseerd op zijn Tears of the Kingdom-look en zal los verkrijgbaar zijn. Deze versie van Link geeft spelers toegang tot materialen en wapens, evenals een exclusieve stof voor zijn paraglider.