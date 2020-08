The Legend of Zelda: Skyward Sword komt naar Nintendo Switch

Het lijkt erop dat er een remaster van The Legend of Zelda: Skyward Sword in ontwikkeling is voor de Nintendo Switch. Op Amazon is onlangs namelijk de productpagina voor de nog onaangekondigde Switch-versie van Skyward Sword gepubliceerd.

Op de bovenstaande schermafbeelding is duidelijk te zien dat de game wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Helaas is er nog geen informatie beschikbaar over de releasedatum van de game. Nintendo heeft in de afgelopen jaren al meerdere keren gesuggereerd dat er wordt gewerkt aan een Skyward Sword-remaster. In 2018 zei senior director Eiji Aonuma van The Legend of Zelda-serie: “We weten wat je denkt: Skyward Sword voor Nintendo Switch. Toch?” Als gevolg hiervan is het niet de meest verrassende titel die verschijnt, maar het is goed om eindelijk een bevestiging te zien dat het project echt in de maak is.

The Legend of Zelda: Skyward Sword werd in 2011 uitgebracht voor de Wii en in 2016 verscheen de game ook voor de Wii U. In de rol van Link, de hoofdrolspeler van de serie, ontdekken spelers het drijvende eiland Skyloft en het land eronder. De game werd uitermate positief ontvangen door de media en gamers, ondanks dat niet iedereen blij was met de motion controls van de Wii. Verschillende gamers klaagden dat de controllers niet in alle gevallen direct reageerde en dat zorgde voor de nodige frustraties tijdens gevechten met tegenstanders.

