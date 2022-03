The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 uitgesteld, release in 2023

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 is door Nintendo uitgesteld en wordt nu in de lente van 2023 verwacht. De game voor de Nintendo Switch stond oorspronkelijk gepland om dit jaar te verschijnen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

“We hebben eerder aangekondigd dat we mikten op een release in 2022 voor deze game”, zegt Zelda-producent Eiji Aonuma in een dinsdag uitgebrachte video, die je hieronder kunt bekijken.

“”We hebben echter besloten om onze ontwikkelingstijd een beetje te verlengen en de release te wijzigen naar de lente van 2023. Voor degenen onder jullie die hebben uitgekeken naar een release dit jaar, bieden we onze excuses aan. Zoals eerder aangekondigd zal het avontuur in dit vervolg zich niet alleen op de grond afspelen zoals in de vorige game, maar ook in de lucht daarboven.”

“De uitgebreide wereld gaat echter verder dan dat en er zal een nog breder scala aan functies zijn waarvan je kunt genieten, waaronder nieuwe ontmoetingen en nieuwe gameplayelementen. Om de ervaring van dit spel tot iets bijzonders te maken, werkt het hele ontwikkelingsteam ijverig verder aan dit spel, dus heb nog even geduld.”

De komst van The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 werd in juni 2019 bekendgemaakt met een trailer, waarin Link en Zelda samen waren te zien. Vorig jaar werd er nog een nieuwe trailer vrijgegeven en destijds werd bekendgemaakt dat de game in 2022 zou moeten verschijnen, iets wat helaas niet gaat gebeuren. Volgens Nintendo wordt de officiële naam van de game voorlopig nog geheimgehouden, omdat het hints bevat over het plot.