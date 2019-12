‘The Last of Us: Part II kent geen laadtijden op PlayStation 4 en PS5’

De PlayStation 5 en Xbox Series X zullen beide beschikken over een SSD om de laadtijden van games aanzienlijk te reduceren. In sommige gevallen zal het zelfs betekenen dat er geen laadschermen zichtbaar zijn.

Kurt Margenau, regisseur van The Last of Us: Part II, suggereert in een een tweet dat de exclusieve PlayStation-game eveneens geen laadschermen zal bevatten. Hij reageerde met de tekst ‘Wat is een laadscherm?’ op een tweet van onafhankelijk ontwikkelaar Rami Ismail, die zich afvroeg hoe gamemakers laadschermen dragelijk kunnen maken.

What’s a loading screen? — Kurt Margenau (@kurtmargenau) December 19, 2019

Online werd onmiddellijk gespeculeerd dat Margenau hiermee zou verwijzen naar de PlayStation 5, echter maken games van de huidige generatie ook al gebruik van creative technieken om de illusie te creëren dat er geen laadschermen zijn. God of War (2018) werd bijvoorbeeld grotendeels gepresenteerd als een enkele, ononderbroken ervaring. De belangrijkste manier om tussen rijken in het spel te reizen was echter een stiekem laadscherm. Het proces was visueel verbluffend en leuker dan het kijken naar een traditioneel laadscherm.

De SSD van de PS5 zou de noodzaak kunnen elimineren om dit soort technieken toe te passen, waardoor nieuwe omgevingen kunnen worden ingeladen die direct kunnen worden verkend. In mei van dit jaar twitterde Wall Street Journal-verslaggever Takashi Mochizuki beelden van Sony-CEO Kenichiro Yoshida die demonstreerde hoe de PS5 de omgeving van Spider-Man ongeveer tien keer sneller kan laden dan de PS4 Pro.

The Last of Us: Part II werd in oktober uitgesteld en verschijnt volgend jaar op 29 mei, omdat Naughty Dog meer tijd nodig heeft om de game perfect af te werken. “Het was tijdens de laatste paar weken, toen we delen van het spel gingen afsluiten, dat we ons realiseerden dat we simpelweg niet genoeg tijd hadden om het hele spel naar een niveau van glans te brengen dat we Naughty Dog-kwaliteit zouden noemen,” aldus vice-president Neil Druckmann van ontwikkelaar Naughty Dog.