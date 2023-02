The Last of Us – aflevering 4 preview: maak kennis met de Hunters

De derde aflevering van The Last of Us staat inmiddels op HBO Max en dat betekent dat het tijd is voor de preview van aflevering 4, die deels gebaseerd zal zijn op het vijfde hoofdstuk in de game. In de volgende aflevering gaan Joel en Ellie met de auto op zoek naar broer Tommy. Tijdens de zoektocht stuit het tweetal op een vijandige groep overlevenden genaamd de Hunters.

The Last of Us – aflevering 4

Kijkers zullen in de vierde aflevering ook kennismaken met Kathleen, die wordt gespeeld door Yellowjackets-actrice Melanie Lynskey. Zij is de meedogenloze leider van de revolutionaire beweging in Kansas City, Missouri. De vierde aflevering van The Last of Us is vanaf maandag 6 februari 2023 exclusief te zien op HBO Max.

Het eerste seizoen van The Last of Us telt negen afleveringen en volgt het verhaal van de eerste game, die in 2013 werd uitgebracht. HBO maakte vorige week bekend dat de serie een tweede seizoen krijgt, dat volgens Naughty Dog-president Neil Druckmann in het teken zal staan van The Last of Us Part 2. Het nieuws kwam nadat HBO onthulde dat de tweede aflevering van de show de grootste kijkcijfergroei ooit voor een eigen serie had gerealiseerd.

In The Last of Us speelt Pedro Pascal de rol van smokkelaar Joel en Bella Ramsey de rol van Ellie, een 14-jarig meisje dat misschien het geneesmiddel bezit tegen een dodelijk parasitair virus dat de wereld volledig heeft veranderd .