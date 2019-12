Team Xecuter toont modchip voor Nintendo Switch en Switch Lite

De beruchte hackers van Team Xecuter zijn erin geslaagd om de beveiliging van de Nintendo Switch (Lite) te omzeilen. In een video is te zien hoe de een Switch Lite SX OS 3.0 draait, een custom firmware van de groep. De modchip die is vereist voor de hack verschijnt begin 2020 voor een nog onbekende prijs.

SX OS is de custom firmware van Team Xecuter en stelt Switch-gebruikers in staat om gebruik te maken van verschillende functies, zoals het wisselen tussen games in realtime. Daarnaast zal het ook mogelijk worden om gekraakte games af te spelen. Nintendo voert echter continu controles uit en dit kan resulteren in een ban, waardoor je niet langer met de Switch Lite online kan.

De modchip kan zonder solderen worden geïnstalleerd op de nieuwe Nintendo Switch-revisies, die tot op heden niet waren te kraken. Volgens Team Xecuter is het desondanks verstandig om enkele simpele soldeerverbindingen aan te brengen om betrouwbaarheid op lange termijn te garanderen.

→ Tip: De Nintendo Switch Lite is momenteel in de aanbieding bij Amazon voor slechts 189 euro. In Nederland beschikbaar voor 215 euro.

Team Xecuter maakte tot op heden voor SX OS en SX Pro gebruik van een lek in de bootrom van de Nintendo Switch. Het grootste probleem voor Nintendo en Nvidia is dat de bug in de software niet kan worden opgelost met een update, omdat de bootrom alleen kan worden gelezen. De exploit maakt het mogelijk om aangepaste code te injecteren. Nintendo heeft dit probleem inmiddels verholpen met een nieuwe revisie van de Nintendo Switch.