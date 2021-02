Super Mario-update nu beschikbaar voor Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Nintendo heeft vandaag een nieuwe update uitgebracht voor Animal Crossing: New Horizons. Versie 1.8.0 introduceert items uit de Super Mario Bros-franchise, waaronder kostuums, warp pipes, munten en meer. Spelers zullen nog even geduld moeten hebben, want deze items zijn pas vanaf 1 maart beschikbaar. Daarnaast ontvangen fans een gratis item van Nintendo: een Mushroom Mural in hun brievenbus. Dit is een behang voor hun huis, ontworpen om eruit te zien als een level van de originele Super Mario Bros.

De items zijn perfect om je eiland een nieuw uiterlijk te geven, maar ze zijn niet puur cosmetisch. Spelers kunnen namelijk ook speciale warp pipes kopen en er twee op hun eiland plaatsen, zodat ze snel tussen die locaties kunnen reizen.

Het Japanse viert met de Mario-update voor Animal Crossing: New Horizons de 35e verjaardag van Super Mario Bros. op de NES. Dat jubileum was technisch gezien in 2020, maar bepaalde content werd later uitgebracht vanwege COVID. Dit jaar viert The Legend of Zelda ook zijn 35e verjaardag en de kans is groot dat er een update voor de game verschijnt met een Zelda-thema. Eerdere games in de Animal Crossing-franchise bevatten items uit de Zelda-serie en zelfs bewoners op basis van de games.