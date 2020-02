Deal: Super Mario Maker 2 nu voor slechts €39,99 te koop

Nintendo Switch-bezitters kunnen vanaf vrijdag de Super Mario-levels van hun dromen maken en spelen, want op 28 juni verschijnt Super Mario Maker 2 exclusief voor de Nintendo Switch. In lijn met de vele manieren waarop spelers in deze game de geweldigste levels kunnen bouwen, kunnen spelers ook kiezen uit verschillende aanschafopties, inclusief een limited edition-bundel en diverse fysieke pre-order-items.

→ Update: Super Mario Maker 2 is nu in de aanbieding bij Amazon Duitsland voor slechts €39,99. Wees er snel bij, want deze aanbiedingen zijn doorgaans maar kort beschikbaar. Amazon levert alle bestellingen vanaf €24,99 gratis in Nederland en betalen is mogelijk met iDEAL of per incasso.

Super Mario Maker 2 Limited Edition-bundel

De Super Mario Maker 2 Limited Edition-bundel bevat naast de game een individueel lidmaatschap van 12 maanden voor Nintendo Switch Online, Nintendo’s online-ledenservice die je tegen anderen laat spelen in compatibele titels, inclusief een groeiende verzameling NES-games, en veel meer. Helaas bleek de speciale Nintendo Switch-stylus met Super Mario Maker 2-thema een exclusief item te zijn voor Game Mania en deze was nagenoeg direct uitverkocht.

Spelers die de game liever installeren op hun Nintendo Switch-systeem, zodat ze er altijd en overal van kunnen genieten, kunnen de game nu ook bestellen in de Nintendo eShop, zowel als standaard-game of als digitale bundel met de game en een individueel lidmaatschap van 12 maanden voor Nintendo Switch Online.

In Super Mario Maker 2 kunnen spelers hun verbeelding de vrije loop laten om hun eigen Super Mario-levels te maken. Met nieuwe tools, items en functies kunnen spelers van over de hele wereld steeds weer nieuwe uitdagingen maken en met elkaar delen. De zeer gebruiksvriendelijke tools bieden spelers alle ruimte om te ontdekken en te experimenteren, inclusief de mogelijkheid om voor het eerst hellingen te maken. Bijna alles wat je bedenkt is mogelijk in Super Mario Maker 2.

Super Mario Maker 2 verschijnt op 28 juni, exclusief voor de Nintendo Switch. Spelers kunnen de game op verschillende manieren aanschaffen, onder andere als limited edition-bundel met een individueel lidmaatschap van 12 maanden voor Nintendo Switch Online, zolang de voorraad strekt bij Bol.com, Game Mania, NedGame, MediaMarkt, Coolblue en in de Nintendo eShop.