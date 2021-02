Super Mario 3D World + Bowser’s Fury vanaf vandaag beschikbaar voor Nintendo Switch

Ga met Mario, Luigi, Peach en Toad op avontuur om Sprixieland te redden in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury! Deze game is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Red de Sprixie-prinses en haar volgers in deze uitgebreide versie van Super Mario 3D World, en bundel je krachten met je nieuwe bondgenoot Bowser Jr. in het gloednieuwe bonusavontuur Bowser’s Fury. Aanschouw de kolossale Furie-Bowser!-trailer om alvast te zien wat je van dit 3D-avontuur kunt verwachten!

Super Mario 3D World

In het Super Mario 3D World-deel van de game gaan spelers op avontuur in kleurrijke levels, waar ze samenwerkend met vrienden en familie doorheen kunnen rennen dankzij de online en lokale multiplayer-stand voor maximaal vier spelers. Daarbij kunnen spelers kiezen voor Mario, Luigi, Peach of Toad, en elk van die personages brengt zijn of haar eigen vaardigheden mee.

Gebruik handige power-ups als de superbel en dubbele kers om Bowser en zijn trawanten te verslaan. De stempels uit het origineel zijn terug en kun je in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury op een heel nieuwe manier gebruiken in de fotostand. Plaats je personage op het perfecte plekje, versier de achtergrond met de stempels die je in Super Mario 3D World verzamelde en zeg cheese! Tegelijk met de game verschijnt ook een dubbelpakket met nieuwe amiibo-figuurtjes van Kat-Mario en Kat-Peach. De Kat-Mario-amiibo biedt spelers de mogelijkheid in een onkwetsbare witte kat-vorm te veranderen, terwijl de Kat-Peach-amiibo een willekeurige power-up laat verschijnen.