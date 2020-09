Super Mario 3D All-Stars voor de Nintendo Switch is vanaf 18 september beschikbaar

Vanaf vrijdag 18 september kunnen spelers terugkeren naar een selectie van Mario’s klassieke 3D-platformavonturen, want dan verschijnt Super Mario 3D All-Stars voor de Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars heeft heel wat te bieden met maar liefst drie Super Mario-games: Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy, allemaal geoptimaliseerd voor de Nintendo Switch.

De gamecardversie Super Mario 3D All-Stars wordt slechts in beperkte oplage geproduceerd en de downloadversie is verkrijgbaar tot eind maart 2021. Het is momenteel mogelijk om bij Amazon, Coolblue , Wehkamp , BCC , Game Mania , Coolshop , MediaMarkt en Bol.com een pre-order voor de gamecardversie te plaatsen .

Super Mario 3D All-Stars

Alle drie games worden weergegeven in een hogere resolutie dan de originele versies en zijn geoptimaliseerd voor een soepele gameplay-ervaring op de Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars bevat ook een in-game muziekspeler met muziek uit alle drie games. Met deze muziekspeler kunnen spelers ook terwijl het scherm is uitgeschakeld naar de muziek luisteren op hun Nintendo Switch-systemen.

Super Mario 64

Super Mario 64 was Mario’s eerste grote 3D-avontuur, en legde de basis voor zijn besturing en mogelijkheden die sindsdien kenmerkend zijn voor zijn 3D-platformactie. Verken het kasteel van Princess Peach met wall jumps, backflips of zelfs vliegend. Duik in de schilderijen om alle Power Stars te verzamelen en Bowser te stoppen.

Super Mario Sunshine

Op naar het strand. In Super Mario Sunshine reist Mario naar het prachtige Isle Delfino voor een tropische vakantie met zijn vrienden, maar dat loopt anders dan verwacht. Als slachtoffer van een schimmig plan moet Mario samenwerken met zijn nieuwe vriend F.L.U.D.D. om het eiland schoon te maken en te ontdekken wie hem in de val heeft gelokt. Dankzij de wonderlijke waterpomp van die nieuwe vriend kan Mario zich op allerlei unieke manieren over het eiland verplaatsen. Voor het eerst kunnen spelers van deze game genieten in een 16:9-breedbeeldverhouding.

Super Mario Galaxy

In Super Mario Galaxy raast Mario door de ruimte om Rosalina te helpen en Princess Peach uit Bowsers klauwen te redden. Trotseer de zwaartekracht en spring van planeet naar planeet met de optionele bewegingsbesturing, of geef een Joy-Con-controller aan een vriend voor wat extra hulp in de Co-Star Mode.

