Super Mario 3D All-Stars, Super Mario 35 en Super Mario Bros. Game & Watch nog slechts enkele weken beschikbaar

Nintendo heeft opnieuw bevestigd dat het eind maart stopt met de verkoop van verschillende Mario-producten. Deze producten werden eind 2020 uitgebracht ter viering van de 35ste verjaardag van Super Mario Bros. Het gaat om Super Mario 3D All-Stars, Super Mario 35 en Super Mario Bros. Game & Watch.

“De campagne voor het 35-jarig jubileum van Super Mario Bros. loopt eind maart 2021 af”, aldus Nintendo. “Met het einde van de campagne zal ook de productie, verkoop en service van sommige producten eindigen.”

In december sprak Doug Bowser, president van Nintendo of America, over het idee achter deze plannen. “Er zijn verschillende manieren waarop we Mario’s 35ste verjaardag vieren. En met sommige van deze titels voelden we dat het een kans was om ze voor een korte periode uit te brengen”, zei hij.

“Ze hebben het heel, heel goed gedaan. Van Super Mario 3D All-Stars zijn alleen al in de VS meer dan 2,6 miljoen exemplaren verkocht. En het is duidelijk dat consumenten daarvan hebben kunnen genieten. Het is geen strategie die we op grote schaal gaan gebruiken, maar het is een strategie waarvan we dachten dat die heel uniek was voor het eigenlijke jubileum.”

Super Mario 3D All-Stars en Super Mario Bros. Game & Watch zijn momenteel nog uit voorraad leverbaar bij Bol.com en Game Mania.