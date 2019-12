Steam Winter Sale 2019 van start gegaan

De Steam Winter Sale 2019 is van start gegaan en volgens Valve zullen er dit jaar meer dan 15.000 games worden afgeprijsd. Het evenement loopt van 20 december 2019 tot en met 2 januari 2020. Veel van de aanbiedingen zijn niet veel veranderd in vergelijking met de Steam Autumn Sale, maar er zijn desondanks een aantal goede deals te vinden in de virtuele store. Op deze lijst vinden we recente games zoals Star Wars Jedi: Fallen Order, Red Dead Redemption 2, Sekiro Shadows Die Twice, Grand Theft Auto IV en meer.

Steam Winter Sale 2019

Dit jaar is er een feestdagenevenement van Steamville. Winkel tijdens de winteruitverkoop op Steam en verdien 110 feestmunten voor elke 1€ die je op Steam spendeert. Je krijgt feestmunten als je saldo aan je Steam-portemonnee toevoegt (tijdens de uitverkoop) of als je iets koopt met normaal saldo. Daarnaast kun je punten verdienen door missies te voltooien van de goede lijst van burgemeester Carol en verdien 100 feestmunten voor elke missie die je overwint.

Verschillende games die momenteel zijn afgeprijsd maken ook nog kans op een Steam Award. Het is de vierde keer dat de Steam Awards worden gehouden en fans krijgen gedurende de Winter Sale de kans om hun stem uit te brengen op populaire games in een aantal unieke categorieën. Het stemmen eindigt op 31 december om 18:00. De winnaars worden een uur later bekendgemaakt.

De Steam Winter Sale begint vandaag en eindigt op 2 januari om 19:00 Nederlandse tijd.