Steam Summer Sale 2020 gaat op 25 juni van start

De Steam Summer Sale 2020 is nog niet officieel door Valve aangekondigd, maar net als vorig jaar is de startdatum gelekt. Volgens SteamDB, een site die alle wijzigingen bijhoudt op Steam, begint de Summer Sale in 2019 op 25 juni. De site noemt geen einddatum, echter weten we dat de sale van vorig jaar ongeveer twee weken duurde, wat zou betekenen dat het evenement rond 9 juli eindigt. We verwachten dat de sale om 19:00 Nederlandse tijd begint, hetzelfde tijdstip als vorig jaar.

Steam Summer Sale 2020

Valve heeft de informatie nog niet bevestigd, maar de startdatum voor de Steam Summer Sale is niet bepaald een geheim. Het bedrijf e-mailt ontwikkelaars en uitgevers op regelmatige basis over speciale evenementen om te zorgen dat ze elkaar niet overlappen met andere kortingen die op de planning staan.

De zomerverkoop is een van Steam’s beste evenementen en we verwachten dat vrijwel alle bekende partijen zullen deelnemen. Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe game, dan kan het lonen om nog een maandje te wachten. Later dit jaar zullen ook nog de Steam Winter Sale, Halloween Sale, Black Friday Sale en Lunar New Year Sale plaatsvinden.

