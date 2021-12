Stay connected met je console!

Nu we veel thuis zitten is het heerlijk om te genieten van je Playstation, Xbox of Nintendo Switch. Avondklok geen probleem voor de gamers onder ons. Heb je thuis ook nog goede WiFi, dan heb je bijna niet te klagen. Maar wist je dat je verbonden kunt blijven aan je console of computer niet verbroken hoeft te worden als je buitenshuis bent?

Lees hier de manieren waarop je in verbinding kunt blijven met je Playstation, Xbox en Nintendo Switch. Om verbinding te maken met je console heb je een goede internetverbinding nodig. Zorg daarom dat je genoeg data hebt bij het aankopen van een nieuw abonnement of bij het sim only bestellen.

Playstation

Playstation heeft twee verschillende apps om connected te blijven. De eerste app is de Playstation App (klik hier voor Android en hier voor Apple). Met deze app kun je chatten met je vrienden, het laatste gamenieuws lezen, trofeeën bekijken en games alvast naar je PS4 of PS5 downloaden (dan moet je console wel in rustmodus staan). Je kunt zelfs een game alvast opstarten op afstand (PS5 alleen).

De tweede app wordt interessanter als het gaat om verbonden blijven. Vanaf je smartphone kun je namelijk toegang krijgen tot je PS4 of PS5 als je verbonden bent met het internet. Met de PS Remote Play (Android en Apple) kun je games spelen via een on-screen controller of via je Dual Shock 4 draadloze controller. In plaats van je tv-scherm gebruik je nu je smartphone, tablet, laptop of andere apparaten als scherm van je Playstation 5.

Let wel op dat je op je Playstation 5 de functie ‘Remote Play’ aan hebt staan via [Instellingen] → [Systeem] → [Remote Play] en vervolgens [Inschakelen Remote Play].

Xbox

Bij Xbox hebben ze hetzelfde concept als bij de Playstation, alleen is het allemaal in één app gezet (Android en Apple). Speel de games die op je Xbox (Xbox Series X|S of Xbox One) staan op je smartphone. Je kunt je smartphone ook als scherm gebruiken in combinatie met een Xbox draadloze controller (verbinden via bluetooth).

Nintendo Switch

Met de Nintendo Switch kun je gemakkelijk onderweg gamen op het scherm van de Switch zelf. Wil je onderweg ook online gamen tegen je vrienden, dan zul je een hotspot op je telefoon moeten maken om te verbinden met WiFi. De Switch heeft voldoende spellen die offline gespeeld kunnen worden, maar op deze manier kun je dus ook verbonden blijven met je vrienden en je favoriete spel online spelen.

Als je veel onderweg bent en je graag online wil blijven, bekijk dan op deze pagina welke internetbundel er bij jou past. Zorg dat je in ieder geval niet voor onverwachte kosten komt te staan door te weinig internet in je bundel!