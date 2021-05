State of Play van 27 mei bevat gameplaybeelden Horizon Forbidden West voor PS5

Sony heeft op dinsdag bekendgemaakt dat de volgende State of Play-livestream zal plaatsvinden op donderdag 27 mei met een uitgebreide blik op Horizon Forbidden West. Het evenement gaat om 23:00 Nederlandse tijd van start.

“Bijna elf maanden geleden toonden we jullie de allereerste glimp van Horizon Forbidden West tijdens de PlayStation 5-presentatie en nu zijn we enthousiast om meer te laten zien,” schreef regisseur Mathijs de Jonge van Guerrilla Games. “Tijdens deze State of Play zullen we voor het eerst gameplay van Horizon Forbidden West gameplay vertonen. In dit exclusieve segment van 20 minuten krijg je ongeveer 14 minuten aan gloednieuwe in-game actie te zien met onze heldhaftige hoofdrolspeelster Aloy, allemaal rechtstreeks opgenomen op de PlayStation 5.”

State of Play returns Thursday, May 27 with an extensive look at Horizon Forbidden West gameplay: https://t.co/tJC9WiTgZZ pic.twitter.com/C7xvZiotgJ — PlayStation (@PlayStation) May 25, 2021

“Deze onthulling is een echte teamprestatie geweest en we zijn erg enthousiast om jullie te laten zien wat we in petto hebben. Of je nu al sinds Horizon Zero Dawn en Aloy bij ons bent of deze ongelooflijke wereld nog maar net leert kennen, we willen deze enorme mijlpaal met jullie delen en kunnen niet wachten om jullie favoriete momenten en reacties te zien.”

Guerrilla heeft Horizon Forbidden West voor de PS5 in juni 2020 aangekondigd en de game moet eind 2021 verschijnen. Het spel werd later ook bevestigd voor PS4. In het vervolg verkent Aloy de nieuwe wereld, die zich uitstrekt van Utah in de VS helemaal tot aan de Stille Oceaan in het westen. Volgens Guerrilla zullen spelers woestijnen, valleien en verwoeste steden vol iconische punten verkennen.

