Splatoon 3: Splatfest World Premiere-demo nu beschikbaar voor Nintendo Switch

Splatoon 3 komt op 9 september naar de Nintendo Switch-consoles, maar spelers kunnen nu al in de spetterende actie duiken via de gratis demo die is te downloaden in de Nintendo eShop.

Splatoon 3

De vernieuwde Splatfest-gevechten van Splatoon 3 worden op 27 augustus geïntroduceerd in de Splatoon 3: Splatfest World Premiere. Iedereen die mee wil doen aan dit spetterende festijn kan vanaf vandaag de gratis demo downloaden in de Nintendo eShop en alvast de tutorial spelen. Vervolgens kun je Splatsville bezoeken om je voor te bereiden op het Splatfest van zaterdag. Wie de Splatfest World Premiere-demo downloadt, ontvangt via email ook een code voor een gratis 7-daagse proefperiode van Nintendo Switch Online.

Splatfest-teams worden samengesteld op basis van wat spelers antwoorden op de volgende vraag: ‘Wat is het beste, steen, papier of schaar?’ Vervolgens nemen de aldus gevormde teams het tegen elkaar op in Grondoorlogen, waarbij elk van de drie teams punten kan winnen door te zegevieren. Grondoorlog is een spannende vier-tegen-vier gevechtsstand, waarin elk team moet proberen om binnen drie minuten de meeste grond met hun inktkleur te claimen.

Het hoofdevenement begint op 27 augustus. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen telkens twee teams tegen elkaar strijden. Vervolgens begint het blok dat duurt van 16.00 tot 22.00 uur, waarin ze de nieuwe Splatfest Driekleurenoorlog proberen. In deze nieuwe Grondoorlog-variant neemt het leidende team het op tegen twee spelers uit beide andere teams. Deze 4-v-2-v-2-opzet brengt een nieuwe soort kleurrijke chaos naar Splatfests. Na dit alles worden de resultaten berekend en op zondag 28 augustus om 16.00 uur gepresenteerd.