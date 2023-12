Specificaties PlayStation 5 Pro verschijnen deze maand

Een recent gerucht wijst erop dat we binnenkort meer te weten zullen komen over de specificaties van de PlayStation 5 Pro. Gedurende 2023 zijn verschillende bronnen naar voren gekomen die suggereren dat Sony plannen heeft om in 2024 een krachtigere versie van de PS5 op de markt te brengen. Dit komt niet als een complete verrassing, gezien het Japanse bedrijf tijdens de vorige generatie na enkele jaren ook een Pro-variant van de PS4 introduceerde.

PlayStation 5 Pro in aantocht?

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde PlayStation-insider Tom Henderson zou het lekken van informatie over de PS5 Pro deze maand kunnen beginnen. Sony is naar verluidt bezig met het versturen van devkits naar externe studio’s. Henderson meldt op X dat Sony intern verwacht dat informatie over de PS5 Pro waarschijnlijk in de komende weken zal uitlekken. Hoewel niet precies is vermeld in welke vorm deze lekken zullen plaatsvinden, is het veilig om aan te nemen dat foto’s van de devkits en hardware-specificaties binnenkort online zullen verschijnen.

Can't comment on other peoples leaks because I don't know. Internally, Sony is expecting full specs to leak this month because of dev ket distribution to 3rd party studios. https://t.co/sJ9x4OGjtQ — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 11, 2023

Het lijkt erop dat Sony pas later in 2024 officieel details zal onthullen over de PS5 Pro. Net als bij de PS4 Pro, die pas in september 2016 werd gepresenteerd, gevolgd door de lancering in november van dat jaar, is het aannemelijk dat Sony dezelfde aanpak zal volgen. De introductie van de PS5 Pro wordt dus verwacht in de tweede helft van het volgende jaar.

Voor degenen die niet kunnen wachten op de PS5 Pro, bracht Sony vorige maand een nieuw, compacter model van de PlayStation 5 uit. De belangrijkste wijziging is de beschikbaarheid van een apart verkrijgbare discdrive, waardoor kopers op een later moment deze functionaliteit kunnen toevoegen. Op deze manier hoeft Sony niet langer twee verschillende consoles te produceren. De prijzen zijn ongewijzigd: €449,99 voor de PS5 Slim Digital Edition, €549,99 voor de Slim Edition met discdrive en €119,99 voor een losse discdrive.