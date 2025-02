Sony verlaagt prijs PlayStation VR2: korting van €150

Sony heeft aangekondigd dat de adviesprijs van de PlayStation VR2 vanaf maart blijvend wordt verlaagd. De nieuwe prijs bedraagt €449,99, een flinke daling ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs €599,99. Ook de bundel met Horizon Call of the Mountain krijgt dezelfde prijsverlaging.

Prijsverlaging PlayStation VR2

Sony wil met de prijsverlaging de PlayStation VR2 toegankelijker maken voor een breder publiek. De nieuwe adviesprijzen zijn als volgt:

PlayStation VR2: €449,99 (inclusief PS VR2-headset, PS VR2 Sense-controllers en stereoheadset)

€449,99 (inclusief PS VR2-headset, PS VR2 Sense-controllers en stereoheadset) PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain-bundel: €449,99 (inclusief bovengenoemde accessoires en een PlayStation Store-voucher voor Horizon Call of the Mountain)

De bibliotheek van de PlayStation VR2 is recentelijk uitgebreid met nieuwe titels zoals Alien: Rogue Incursion, Skydance’s Behemoth en Metro Awakening VR. In de komende maanden kunnen spelers ook uitkijken naar games als Aces of Thunder, Dreams of Another, Hitman World of Assassination en The Midnight Walk. Dankzij de PS VR2 PC Adapter kunnen gebruikers bovendien VR-games op pc’s spelen.

Een recente update heeft een belangrijke functie toegevoegd aan de PS VR2: low-latency handtracking. Hierdoor kunnen ontwikkelaars games maken die handbewegingen van spelers nauwkeurig registreren via de ingebouwde camera’s in de headset. Dit biedt een nieuwe manier om games te spelen, zoals al te zien is in Waltz of the Wizard.

De PlayStation VR2 verscheen op 22 februari 2023 en verkocht in de eerste zes weken net geen 600.000 exemplaren. Daarna heeft Sony weinig verkoopcijfers vrijgegeven. In maart 2024 werd gemeld dat de productie tijdelijk was stopgezet vanwege een overschot aan onverkochte units. Ondanks enkele exclusieve titels, zoals Resident Evil 4 VR en Resident Evil Village VR, heeft Sony tot nu toe slechts twee eigen PS VR2-games uitgebracht: Horizon Call of the Mountain en Firewall Ultra, samen met een VR-update voor Gran Turismo 7.