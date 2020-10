Sony publiceert teardownvideo van PlayStation 5

Sony heeft op woensdag de officiële teardownvideo van de PlayStation 5 gepubliceerd, waarin de interne componenten van de nieuwe console worden getoond. In een artikel op het PlayStation Blog schrijft Masayasu Ito, EVP Hardware Engineering & Operation van Sony Interactive Entertainment, dat het bedrijf in 2015 begon met het conceptualiseren van de PS5.

“In deze teardownvideo van de PS5 kun je zien hoe we onze technologie zorgvuldig in deze console hebben geïntegreerd”, zegt Ito. “We voelden dat het onvermijdelijk was om een ​​generatiesprong te maken wat betreft prestaties om een ​​nieuwe game-ervaring van de volgende generatie te bieden. Om dit te doen, moesten we echter elk aspect van het systeem in evenwicht brengen; van het verminderen van het geluidsniveau tot het verbeteren van de koelcapaciteit.”

“We hebben in de onderstaande video ook het mechanisme belicht dat we in de PS5-console hebben geïntegreerd om de geluidsproductie te reduceren”, vervolgde Ito. “Na een uitgebreid en complex proces van vallen en opstaan, waren we tevreden met het eindresultaat en ik kan niet wachten tot onze fans de PS5-console in handen hebben en het zelf ervaren.”

De PlayStation 5 wordt op 19 november in Nederland en België uitgebracht. Het model met Blu-ray-speler gaat €499 kosten, terwijl de Digital Edition een prijskaartje heeft gekregen van €399.

PlayStation 5 vanaf €499,99

PlayStation 5 Digital Edition vanaf €399,99

Het kan zijn dat er nog annuleringen volgen, blijf daarom de links in de gaten houden.