Sony: PlayStation 5 meer dan 10 miljoen keer verkocht, verbeteren voorraad topprioriteit

Sony Interactive Entertainment heeft vandaag aangekondigd dat de PlayStation 5 sinds de lancering op 12 november 2020 wereldwijd al meer dan 10 miljoen keer is verkocht. De PS5 is daarmee ondanks de aanhoudende tekorten de snelstverkochte console in de geschiedenis van het bedrijf en blijft de verkoop van zijn voorganger overtreffen.

Daarnaast zijn de games van Sony ook een groot succes. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales van Insomniac Games heeft meer dan 6,5 miljoen exemplaren verkocht sinds de release op 12 november. 2020 MLB The Show 21 van San Diego Studio is de snelst verkopende titel in de geschiedenis van de franchise met meer dan 2 miljoen verkochte exemplaren op alle platforms. De game heeft meer dan 4 miljoen spelers bereikt sinds de release op 16 april 2021. Returnal van Housemarque is meer dan 650.000 keer verkocht en Ratchet & Clank: Rift Apart van Insomniac Games is meer dan 1,1 miljoen keer geleverd.

“Ik kan niet genoeg uitdrukken hoe dankbaar we zijn voor onze gepassioneerde gemeenschap van PlayStation-fans die PS5 hebben omarmd en de studio’s van wereldklasse die zulke ongelooflijke game-ervaringen naar onze platforms brengen”, aldus Jim Ryan, president en CEO van Sony Interactive Entertainment. “Hoewel PS5 sneller dan welke van onze vorige consoles ook meer huishoudens heeft bereikt, hebben we nog veel werk voor de boeg omdat de vraag naar PS5 het aanbod blijft overtreffen. Ik wil dat gamers weten dat het verbeteren van de voorraadniveaus een topprioriteit blijft voor SIE.”

Wat de toekomst betreft, bevat de reeks exclusieve games van PlayStation Studios onder andere een nieuwe God of War van Santa Monica Studios, Gran Turismo 7 van Polyphony Digital en Horizon Forbidden West van Guerrilla Games. Tot de langverwachte games van de partners behoren Battlefield 2042 van Electronic Arts, DEATHLOOP van Bethesda, Far Cry 6 van Ubisoft en Kena: Bridge of Spirits van Ember Lab.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition