Sony opent registratie voor PlayStation 5 (PS5) pre-order: op uitnodiging vanwege beperkte beschikbaarheid

De releasedatum en prijs van de PlayStation 5 zijn nog altijd niet bekendgemaakt, maar Sony geeft consumenten in de Verenigde Staten al wel de kans om zich online te registreren. Een registratie is nodig om kans te maken op een uitnodiging om als een van de eersten de console rechtstreeks bij PlayStation te pre-orderen. In Nederland en België verkoopt Sony geen consoles rechtstreek aan consumenten. Het is desondanks een goede indicatie dat de start van de pre-order niet ver weg is.

Volgens de aankondiging van Sony is er in het najaar slechts een beperkt aantal PS5-consoles beschikbaar voor pre-order. Het uitnodigingsprogramma is een kans voor bestaande PlayStation-klanten om hun kans te wagen om de aankomende console te bestellen. Zoals op de pagina met veelgestelde vragen van Sony wordt opgemerkt, is het invullen van het registratieformulier geen garantie voor een uitnodiging voor een pre-order van de PlayStation 5. Uitnodigingen worden verspreid op basis van ‘eerdere interesses en PlayStation-activiteiten’.

Zelfs met een uitnodiging ben je nog steeds niet verzekerd van een verzekerde pre-order. Sony schrijft dat de beschikbaarheid beperkt zal zijn en daarom zijn er verschillende beperkingen. Elke uitnodiging is voor een beperkte tijd beschikbaar en heeft limieten zoals één console per PSN-account en maximaal twee DualSense-controllers en andere PS5-accessoires. We hopen dat dit het startschot wordt voor een reeks onthulling, want het kat-en-muis-spel met Microsoft over wie als eerste de prijs gaat onthullen begint nu wel erg lang te duren.





